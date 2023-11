Der DAX konnte am heutigen Freitag leicht über die Marke von 16.000 Punkten ansteigen und zeigt sich im späten Handel bei 16.040 Punkten. In den USA zeigt sich der S&P 500 hingegen weiterhin unter dem Widerstand im Wochenchart bei 4.600 Punkten und notiert kurz vor US-Börsenschluss bei 4.560 Punkten. In den USA findet der Börsenhandel am heutigen Freitag aufgrund Thanksgiving nur verkürzt bis um 19:00 Uhr MEZ statt. Der DAX könnte im Bereich von ...

