Börsenunternehmen streben stets nach Wachstum, was sie ihren Aktionären auch schuldig sind. Doch selbst mit dem besten Plan ist man vor Gegenwind nicht gefeit. Manchmal treten Hindernisse auf, welche die Entwicklung schon mal auf der Stelle treten lassen, was bei den Anlegern auch schon mal für Frust sorgen kann.Ganz bewusst legen am heutigen Freitag einige Mitarbeiter von Amazon (US0231351067) in Deutschland ihre Arbeit nieder. Ausgerechnet am Black Friday, einem der wichtigsten Shopping-Tage im Jahr, rief die Gewerkschaft Verdi zu einem weiteren Streik auf. ...

