STEMCELL Technologies, Kanadas größtes Biotechnologieunternehmen, hat die Auszeichnung Canada's Most Admired Corporate Cultures of 2023 von Waterstone Human Capital erhalten. Dieses nationale Preisverleihungsprogramm zeichnet die besten kanadischen Unternehmen für die Förderung einer leistungsstarken Unternehmenskultur aus, die zur Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils beiträgt.

Die Aufnahme in die Waterstone-Liste der "Canada's Most Admired Corporate Cultures ist ein Beweis für den menschenzentrierten Ansatz, den jeder Kollege von STEMCELL in seine Rolle einbringt", sagte Helen Sheridan, Chief Human Resources Officer bei STEMCELL. "Unser vielfältiges und dynamisches Team von mehr als 2.400 Mitarbeitern hat sich schon immer von unseren fünf Grundwerten Innovation, Reaktionsfähigkeit, Qualität, Zusammenarbeit und Integrität leiten lassen. Diese Auszeichnung ist eine willkommene Anerkennung dafür, dass unser Team sieht, dass das Leben dieser Werte in den letzten 30 Jahren der Schlüssel zu unserem Erfolg war."

STEMCELL wurde nicht nur in die Waterstone Human Capital-Liste der "Canada's Most Admired Corporate Cultures aufgenommen, sondern erhielt kürzlich auch den "Company of the Year Anchor Award" bei den 2023 Technology Impact Awards, mit denen herausragende Arbeitgeber in British Columbia ausgezeichnet werden. Im Jahr 2023 wurde STEMCELL außerdem von Deloitte zu einem der Canada's Best Managed Companies ernannt und von BioTalent Canada als ein I.D.E.A.L. Bioscience Employer anerkannt.

"Die Unternehmenskultur von STEMCELL ist ein Spiegelbild unserer Mitarbeiter. Die Erfüllung unserer Verpflichtungen als Wissenschaftler, die Wissenschaftlern helfen, wäre ohne die Schaffung eines Umfelds, das die besten und intelligentesten Talente anzieht, einfach nicht möglich", sagte Dr. Allen Eaves, President und CEO von STEMCELL. "Wir sind stolz darauf, eine lohnende, integrative und bereichernde Kultur zu bieten, die es den Kollegen von STEMCELL ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Über STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies unterstützt die biowissenschaftliche Forschung mit mehr als 2.500 spezialisierten Reagenzien, Tools und Dienstleistungen. STEMCELL bietet qualitativ hochwertige Zellkulturmedien, Zellseparationstechnologien, Instrumente, Zubehörprodukte, Bildungsressourcen und Vertragstests an, die von Wissenschaftlern in den Bereichen Stammzellen, Immunologie, Krebs, regenerative Medizin und Zelltherapie weltweit eingesetzt werden.

Über Waterstone Human Capital

Waterstone Human Capital wurde 2003 gegründet und ist ein führender Anbieter von professionellen Dienstleistungen im Bereich kulturelles Talentmanagement für Unternehmen in ganz Nordamerika, die Kultur als ihr größtes Kapital betrachten. Ihr Team von Managementberatern bietet Dienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse der Kunden in den Bereichen Führungstraining, Rekrutierung sowie Messung und Bewertung von Kultur und Engagement zugeschnitten sind.

