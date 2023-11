Freiburg (ots) -



Für Israel, das zutiefst verunsicherte Land, ist es das langersehnte Zeichen der Hoffnung. Dem Druck aus der Mitte der Gesellschaft musste die zögerliche Regierung schließlich nachgeben. Aus diplomatischer Sicht sind die Feuerpause und der Geisel-Deal ein erster Erfolg - für die USA und insbesondere für Katar, das seinen Einfluss im Machtgeschiebe der Region ausbauen konnte. Es gibt in all dem Chaos funktionierende diplomatische Kanäle - auch das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Am Ende aber bleibt es ein bitterer Erfolg: Der Deal ist schmerzhaft für Israel, weil er bei aller Erleichterung eher die Verletzbarkeit des Landes unter Beweis stellt, als dessen Stärke hervorzuheben. https://www.mehr.bz/khs329m



