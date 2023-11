Preisgekrönte Lösung für Deutschland nun mit verbesserter Benutzeroberfläche und optimierter Suchfunktion

Wolters Kluwer Tax and Accounting (TAA) Deutschland gab heute die Veröffentlichung einer neuen Version seiner preisgekrönten Steuersoftware SteuerSparErklärung bekannt. Die Verbesserungen nutzen die umfangreichen Steuerkenntnisse der Plattform, welche die Nutzer in die Lage versetzen, ihre Steuerangaben selbst abzuschließen, unabhängig von der Komplexität einer Steuererklärung.

Zu den Verbesserungen gehören ein intuitives, frisches Design und eine Suchfunktionalität, welche die Wissensgrundlage der Software vertieft und nun den Zugang zu mehr als 3.000 Steuertipps ermöglicht, um die Nutzer bequem, schnell und sicher durch den Steuerveranlagungsprozess zu führen.

Die neue Version umfasst darüber hinaus einen nahtlosen Datenimport von früheren Versionen oder den elektronischen Datenabruf mithilfe einer vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt), die Daten minimieren kann und dabei mühsame Dateneingaben aufseiten der Nutzer vermeidet.

Nachdem die Nutzerdaten in das Programm eingegeben wurden, leitet die neueste Software die Kunden nun mithilfe individueller Fragen, die bedienergeführte Anweisungen aufgrund der Antworten erzeugen, durch den Steuerveranlagungsprozess.

Das Programm überprüft automatisch alle eingegebenen Informationen und optimiert die Erstattungen der Kunden, indem es im Verlauf des gesamten Prozesses Tipps bietet, um sicherzustellen, dass ihre Erstattungen optimiert werden können. Nachdem der Prozess abgeschlossen wurde, kann die Steuererklärung mithilfe von ELSTER dank Integration in die Plattform, die einen digitalen Zustellungsdienst zur Verfügung stellt, eingereicht werden.

Darüber hinaus unterstützt die Software die Vorbereitung von Beschwerden, falls es Unstimmigkeiten geben und der Nutzer die vorgeschlagene Steuererklärung anfechten sollte.

"Die neueste Version unserer beliebten Steuersoftware SteuerSparErklärung spiegelt unsere anhaltenden Investitionen in unsere Lösungen wieder, die gewährleisten, dass es sich bei dabei um die klassenbesten für unsere Kunden handelt", so Christoph Schmidt, Director, Wolters Kluwer TAA Deutschland. "Diese aktualisierte Version wird die Bequemlichkeit verbessern, mit der Nutzer ihre Erträge effizient verarbeiten können, um ihre maximale Rendite zu erzielen."

Bereitstellung der richtigen Option für jeden Steuerfall

SteuerSparErklärung umfasst nun Sonderausgaben für unterschiedliche Steuerfälle, wie beispielsweise für umfangreiche Steuererklärungen für Selbstständige, Rentner und Lehrer. Darüber hinaus umfasst SteuerSparErklärung eine vorteilhaftere Option für die Bearbeitung nachträglicher Steuererklärungen sowie einen digitalen Versanddienst, den die Nutzer auch ohne eigenes ELSTER-Zertifikat kostenlos einsetzen können.

Ab 2024 kann die zugehörige Steuer-App Steuertipps verwendet werden, um den gesamten Steuererklärungsprozess abzuschließen, indem sich die Nutzer auf einen intuitiven Ansatz verlassen, um rasch und zuverlässig durch den gesamten Prozess durch leicht zu beantwortende Fragen und den vollständigen Komfort eines Smartphones geführt zu werden. Die Steuertipps-App kann verwendet werden, um die Steuerfälle von Singles, Familien, verheirateten Paaren und Alleinerziehenden zu verarbeiten, die kein Einkommen aus Immobilien oder Kapitalanlagen erzielen. Die App ist eine ideale Lösung für diejenigen Personen, die nie zuvor eine Steuererklärung abgeschlossen haben, da der Prozess einfach und unkompliziert ist, sodass keinerlei Vorkenntnisse über Steuererklärungen erforderlich sind.

Die App versetzt die Nutzer auch in die Lage, ihre Einkommensteuererklärung zu fotografieren oder einen Scanvorgang hochzuladen, um die Werte automatisch zu erfassen. Die aktualisierte Version der App wird Anfang 2024 im Apple App Store und Google Play Store zur Verfügung stehen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachwissen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachkräfte im Gesundheits-, Steuer-, Rechnungs- und Finanzwesen sowie bei der Einhaltung der regulatorischen, Corporate Compliance und Gesetzeskonformität sowie im Corporate Performance Management und bei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Wir unterstützen unsere Kunden täglich bei wichtigen Entscheidungen, indem wir kompetente Lösungen zur Verfügung stellen, die profundes Branchenwissen mit spezialisierter Technologie und Serviceleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer gab 2022 ein Jahreseinnahmen in Höhe von 5,5 Mrd. bekannt. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt rund 20.900 Mitarbeiter rund um den Globus. Das Unternehmen ist in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden ansässig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.wolterskluwer.com/en/about-us/organization/germany und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.

