Die Mara Renewables Corporation (Mara), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Lebensmittelzutaten, gab heute nach Abschluss eines umfassenden und strengen Auswahlverfahrens die Ernennung seines neuen Chief Executive Officer, Herrn Harry Boot, bekannt.

"Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, gerade zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in das hervorragende Managementteam von Mara aufgenommen zu werden. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben, zusammenarbeiten und eine Zukunft voller Erfolg und Wachstum sicherstellen", erklärte der neue Mara-CEO Harry Boot.

Harry bringt eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen in seinen neuen Aufgabenbereich ein. Er kann auf eine bemerkenswerte Karriere in verschiedenen Industriezweigen zurückblicken, zu der auch eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz im Bereich der Lebensmittelzutaten und insbesondere der traditionellen Omega-3-Zutaten gehört. Sein unermüdliches Engagement für die Förderung des Unternehmenswachstums in Kombination mit seinem außergewöhnlichen strategischen Scharfsinn verschafft ihm einen Platz an der Spitze der führenden Unternehmen der Branche. Der Vorstandsvorsitzende Stan Spavold merkte dazu an: "Wir freuen uns, dass Harry dem Team beitritt und die spannenden Chancen wahrnimmt, die sich uns bieten. Er agiert zielgerichtet und fügt sich perfekt in die Mission, die Vision und die Werte von Mara ein. Wir sind davon überzeugt, dass er hervorragend in das Mara-Team passt."

John Risley, Gründer der Mara Renewables Corporation, kommentierte: "Harry ist eine dynamische und versierte Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Innovation in der Lebensmittel-, Getränke- und Inhaltsstoffindustrie, die er in leitenden Positionen in den Bereichen Management, Vertrieb, Technik und Betrieb gesammelt hat. Seine Energie ist geradezu ansteckend, und wir haben keine Zweifel daran, dass er einen positiven Wandel für das Unternehmen herbeiführen wird."

Zuvor hatte Harry die prestigeträchtige Position als President, Asia Pacific Food and Beverage Solutions bei Tate Lyle inne, wo er eine maßgebliche Rolle beim Erreichen bemerkenswerter Erfolge durch organische Expansion und strategische Übernahmen spielte. Sein Engagement für Innovation, sein Streben nach Exzellenz und seine angeborene Fähigkeit, Zusammenarbeit zu fördern, fügen sich nahtlos in die zentralen Werte und die langfristige Vision von Mara ein.

Die Berufung von Harry zum CEO zeigt, wie sehr sich Mara für die Erfüllung seiner Mission einsetzt, die tief in der Schaffung positiver Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt verwurzelt ist. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es unter Harrys visionärer Führung weiter prosperieren und seine Horizonte erweitern wird, um letztlich neue Gipfel des Erfolgs zu erreichen.

Mara möchte sich zugleich bei seinen geschätzten Kunden herzlich bedanken, die mit ihrer unerschütterlichen Unterstützung und ihrem Vertrauen entscheidend dazu beigetragen haben, Mara bis zu diesem spannenden Punkt zu bringen. Es ist das erklärte Ziel des Unternehmens, seiner geschätzten Kundschaft weiterhin den höchsten Grad an Qualität und Service zu bieten.

In den kommenden Wochen wird Mara für Branchenvertreter Gelegenheiten schaffen, um mit Harry Kontakt aufzunehmen und sich ein Bild von seiner strategischen Vision für das Unternehmen zu machen. Das Unternehmen setzt alles daran, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, bei dem das hohe Maß an Exzellenz gewahrt bleibt, das seine Partner erwarten. Mara leitet dieses aufregende neue Kapitel seiner Geschichte mit Optimismus und Zuversicht ein und wird dabei von der erfahrenen Hand von Harry Boot geleitet, dem neu berufenen CEO.

Über Mara

Mara Renewables hat seinen Sitz im kanadischen Halifax und ist ein weltweit anerkannter Hersteller und weltweit führender Anbieter seines patentierten, aus Algen gewonnenen Omega-3-Öls DHA. Das Unternehmen erfüllt die wachsende Nachfrage nach pflanzenbasierten umweltfreundlichen Markenprodukten seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie enthalten funktionale, innovative Inhaltsstoffe, welche die menschliche Ernährung verbessern, ohne die wertvollsten natürlichen Ressourcen der Erde zu erschöpfen. Allein im Jahr 2021 wird Mara auf dem Nahrungsergänzungs-, Lebensmittel- und Getränkemarkt DHA-reiche Fettsäuren in einer Menge bereitstellen, die DHA-reichen Fettsäuren entspricht, welche aus schätzungsweise 7,3 Milliarden Fischen (Sardellen) gewonnen werden können.

