Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) verharrt weiterhin auf einem hohen Niveau. Zur Zeit notiert der Aktienkurs bei ca. 95,50 Euro. Leider hat es der dänische Pharmakonzern allerdings noch nicht geschafft, mit der Marke von 100 Euro zu brechen. Eine Frage der Zeit? Möglicherweise. Novo Nordisk präsentierte in der letzten Woche jedenfalls spannende Neuigkeiten. Ob sie das Zeug haben, dem Aktienkurs in ein dreistelliges Euroniveau zu führen? Sehen wir uns die Neuigkeiten an und betrachten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...