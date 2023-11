Kalenderwoche 47 am KMU-Anleihemarkt - während das Emissionsgeschehen am Anleihemarkt zum Jahresende langsam wieder abebbt, stehen Gläubigerversammlungen und Anleiherestrukturierungen aktuell hoch im Kurs. So laden PREOS, SOWITEC, Metalcorp, The Grounds und Euroboden aktuell zu Anleihegläubigerversammlungen ein, um Restrukturierungen und Änderungen an ihren Wertpapier-Bedingungen durchzuführen. Inwieweit diese erfolgreich sind, werden die kommenden Wochen zeigen. Bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG findet die Abstimmung ohne Versammlung der Wandelanleihe-Inhaber vom 01.12. bis 03.12.2023 statt, die Metalcorp lässt die Anleihegläubiger des 2021er Bonds aktuell (bis zum 26.11) abstimmen und die Anleihegläubigerversammlungen bzgl. der beiden Euroboden-Anleihen finden am 27. November 2023 statt. Zur Restrukturierung des SOWITEC-Anleihe 2018/23 findet die am 5. Dezember 2023 in Sonnenbühl eine zweite Anleihegläubigerversammlung als Präsenzversammlung statt und die The Grounds Real Estate Development AG lässt ihre Gläubiger Mitte Dezember ...

