Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur ams Osram: "Nach einer erfolgreichen Platzierung wird die Bilanz von ams Osram mit einer Eigenkapitalquote von über 30% wieder auf soliden Beinen stehen. Das Geschäft erholt sich allmählich unterstützt von normalisierten Lagerbeständen und Design Wins in den Segmenten Automobil und Consumer. Wir erwarten, dass der Aktienkurs im Zuge der Kapitalerhöhung den Tiefpunkt erreicht haben sollte und sich das Geschäft von ams Osram weiter erholen wird. Zudem deuten sinkende Inflationsraten auf ein Ende des Zinszyklus hin, was eine Erholung der Technologiewerte vorantreiben ...

