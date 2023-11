Deutsche Konsum REIT - Bilanz zum 30.09.2023 verhagelt. Ursache? Hauptaktionär bleibt 62,5 Mio EUR schuldig und reisst die Gesellschaft in eine schwere Krise. Erstmal 55% Forderungsabschreiber auf das "Darlehen" - Minus 36 Mio EUR für die GuV. Dazu REIT-Status bestritten, was jetzt zu erstmals verbuchten 72 Mio EUR Steueraufwand/Rückstellungen in der Bilanz führt. Und als würde das nicht reichen - Abwertung des Immobilienbestands um 125 Mio EUR. Wer sich gestern die Zahlen der DEFAMA angesehen hat, die in der gleichen Nische tätig ist, wird wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstehen.Vor ein/zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...