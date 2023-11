Wochenrückblick: Gegensätzliche Nachrichten aus Tech- und Pharma-Branche

Werbung







In dieser Woche gab es vorrangig Neuigkeiten aus der Tech-Welt. Neben Grafikchiphersteller NVIDIA stand dabei auch indirekt Microsoft im Fokus. Zu Anfang gab es auch Nachrichten aus der Pharmabranche - leider waren diese weniger positiv.



Pharma-Industrie: Bayer und Morphosys mit Problemen



Direkt zum Wochenstart erreichte uns eine Meldung aus unmittelbarer Nähe. Der in Leverkusen beheimatete Pharmakonzern Bayer verkündete den vorzeitigen Abbruch der Phase 3-Studie zu seinem Medikament Asenduxian. In das Medikament wurden große Hoffnungen gesteckt, Asenduxian sollte zur Vorbeugung von Schlaganfällen dienen und den bisherigen Platzhirsch Xarelto ablösen. Nun müsse der Konzern aufgrund mangelnder Wirksamkeit das Medikament neu bewerten. Man errechne sich trotzdem Umsätze, welche jedoch weit unter den bisherigen Umsatzerwartungen liegen sollen. In einer ersten Reaktion drehte die Aktie um mehr als 20 Prozent ins Minus.









Und auch von Morphosys gab es schlechte Neuigkeiten. Der Konzern legte die Phase 3-Studiendaten zum Medikament Pelabresib vor, welches zur Behandlung von Mielofibrose, einer bösartigen Knochenmarkserkrankung, eingesetzt werden soll. Hierbei war bei einem Teil der Probanden keine statistische Signifikanz in der Verbesserung der Krankheitssymptome erkennbar. Morphosys-Chef Kress verkündete jüngst, er glaube weiterhin fest an die Zulassung des Medikaments. Detaillierte Studienergebnisse möchte der Konzern im Dezember auf einem Fachkongress veröffentlichen. Auch die Aktie von Morphosys reagierte jedoch mit einem massiven Kursrückgang.









Derweilen gab es aus der Techbranche positives zu berichten.



NVIDIA - Zahlen überragend, Aktie reagiert verhalten



Am Dienstagabend legte der Chiphersteller NVIDIA die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Diese waren dabei mehr als solide. Der Konzern konnte seinen Umsatz deutlich steigern. Erst im Sommer diesen Jahres hatte NVIDIA die eigene Jahresprognose angehoben. Besonders das Geschäft in der Sparte der Rechenzentren konnte weiter ausgebaut werden. Dieser Bereich ist eine der Hauptumsatzquellen, obwohl der Hersteller häufig für die Produktion von Grafikkarten im Gaming-Bereich bekannt ist. Insgesamt konnte NVIDIA einen Umsatz von rund 18 Milliarden USD im vergangenen Quartal verbuchen und damit den Umsatz im Vorjahresvergleich um mehr als 200% steigern. Der Bereich Rechenzentren verbuchte hierbei Einnahmen in Höhe von 14,51 Milliarden USD. Das Wachstum in diesem Bereich ist nicht auch zuletzt auf den Boom im Bereich der KI-Forschung zurückzuführen, welcher durch die Einführung von Chatgpt im vergangenen Jahr beflügelt wurde. Apropos Chatgpt:









Hin und Her um Sam Altman



Paukenschlag zum Ende der vergangenen Woche: OpenAI-Chef Sam Altman wurde entlassen und verkündete anschließend zum Investor Microsoft zu wechseln. Der Tech-Gigant hatte bereits ca. 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und die Technologie schon in eigene Produkte, wie die Office-Programme oder auch die Suchmaschine Bing integriert. Die überraschende Entlassung von CEO Altman löste im Unternehmen eine enorme Bewegung aus. Medienberichten zu Folge, sollten rund 700 der 770 Mitarbeiter entschlossen gewesen sein, dem CEO zu Microsoft zu folgen. Gegen Mitte der Woche kam dann die Kehrtwende. Die Rückkehr von Altman wurde bekannt gegeben, im Gegenzug werde der Aufsichtsrat, welcher zuvor für die Entlassung gesorgt hatte, umstrukturiert. Das Unternehmen steht seit dem vergangenen Jahr durch den Chatbot Chatgpt im Fokus. Im Laufe des Jahres konnten weitere Updates des virtuellen Assistenten veröffentlicht werden und das Unternehmen plant weitere Verbesserungen in der Zukunft.



Zukunftsmusik: Was bringt uns das nächste Jahr?



Die Feiertage stehen vor der Tür und wir bewegen uns auf das Ende des aktuellen Jahres zu. Dies ist traditionell die Zeit für unseren Analysten Jörg Scherer, einen Blick in die von ihm viel zitierte "Große Kristallkugel" zu werfen. Was könnte das nächste Jahr für uns bereithalten? In dieser Woche veröffentlichte er einen ersten Teil seines charttechnischen Jahresausblicks über den kostenlosen täglichen Newsletter "HSBC Daily Trading". Thema waren hier die Devisenmärkte. Was tut sich rund um EUR/USD? Wie stehen die Zeichen für das kommende Jahr? Die Ausgaben sind kostenlos über unsere Website einsehbar. Und für alle, die noch mehr wollen: Freuen Sie sich auf die kommende Ausgabe unserer "Marktbeobachtung", inklusive dem gesamten Jahresausblick von Herr Scherer.







