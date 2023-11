Die Sumitomo Mitsui Financial Group hat Rückenwind vom Zinsmarkt. Und nutzt diesen auch. Doch das Handelsgeschäft verhagelte der drittgrössten japanischen Bank den Halbjahresabschluss. Die Aktionäre sollen aber dennoch besser wegkommen als im vergangenen Jahr.Anzeige:Das Geschäftsvolumen der Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006) blähte sich in den ersten sechs Monaten auf, doch der Gewinn schrumpfte leicht. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Marktzinsen im Yen konnte die drittgrösste japanische Bank ihren ...

