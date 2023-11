Aixtron-Anteilseigner haben momentan wirklich allen Grund zur Freude. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 2,38 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Dabei verzeichnete Aixtron insbesondere am Montag mit einem Plus von 1,19 Prozent einen echten Kursschub. Aixtron ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder? Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...