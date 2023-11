Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde, dass die Zeit irgendwie immer schneller zu vergehen scheint. Und so neigt sich auch das Börsenjahr 2023 schon so langsam wieder seinem Ende zu. Während so mancher DAX-Wert bis jetzt eine tolle Leistung gezeigt hat, gibt es aber auch einige Aktien, die hier nicht so gut abschneiden konnten. Gerade diese könnten im Zuge einer Jahresendrallye aber eventuell noch ein gewisses Aufholpotenzial bieten. Grund genug, uns im heutigen Artikel zwei solcher DAX-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...