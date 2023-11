Angesichts der Ausbauziele für erneuerbare Energien sollten die Aktien laufen. Doch viele verlieren an Wert. Die Gründe - und vier Aktien, bei denen ein Einstieg lohnt So haben sich die Anleger das nicht vorgestellt: In den vergangenen Monaten ging es für Papiere von Solar- und Windkraftunternehmen abwärts. Dabei ist der Weg für die kommenden Jahrzehnte für viele Länder doch klar: raus aus fossilen Energieträgern hin zu erneuerbarer Energie. Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...