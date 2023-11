Die Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) ist bis zum Jahre 2021 eine Erfolgsgeschichte in meinem Portfolio gewesen. Ausgehend von einem Kurs von 60 Euro haben sich die Anteilsscheine ca. vervierfacht. Zumindest in der Spitze. Beinahe passend, dass der Kurs seitdem nicht nur mehr als 90 % des Börsenwertes eingebüßt hat. Nein, sondern, dass sich meine Investition mittlerweile im Wert geviertelt hat. Das ist natürlich nicht das, was ich mir von Teladoc Health erhofft habe. Nein, sondern ein schlechtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...