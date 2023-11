Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Jahresendrally geht wohl in eine neue Runde. Nachdem das Thanksgiving-Fest den Börsen in den USA eine Ruhepause beschert hat und sich daher auch hierzulande nicht allzu viel bewegt hat, sollte es in der neuen Woche wieder mehr Impulse für DAX und Co geben. Doch die Höhenluft wird dünner. Der DAX ist am Freitag bei dünnen Handelsumsätzen über die Hürde von 16.000 ...

