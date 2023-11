Seit Ende Oktober ist die Mercado Libre-Aktie (WKN: A0MYNP) anscheinend nicht mehr aufzuhalten und hat seitdem über +30% Kursgewinn erzielt. Auch nach dem Präsidentenwechsel in Argentinien konnte die Aktie weiter zulegen. Was sagen die Zahlen vom Monatsanfang und wie wird die Aktie auf den Wirtschaftsaufschwung in Argentinien reagieren? Mercado Libre vorgestellt Mercado Libre ist der größte Online-Marktplatz in Südamerika. Das Unternehmen fungiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...