News von Trading-Treff.de Auch diese Woche konnten die Märkte weiter steigen. Mit genau 1.00% Wochengewinn schliesst der S&P500 die 4. Woche in Folge positiv ab. Andere Märkte sind ähnlich stark. Mein Portfolio kann sogar noch etwas drauf legen und um insgesamt 11.983,51 EUR steigen. Gewinn von 11.983,51 EUR im Portfolio In der Marktampel verschieben sich nur einzelne Kriterien, so dass sie erneut gelb bleibt. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. ...

