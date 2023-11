DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: "Günstig wie lange nicht" - ist die Zeit reif für Small Caps? De.mem, Evotec und Fiverr

Frankfurt (pta/26.11.2023/11:00) - "Small Caps sind derzeit so günstig bewertet, wie schon lange nicht mehr." Zu dieser Einschätzung kommt Dr. Götz Albert, Vorstandsmitglied und Leiter Portfoliomanagement Small & Mid Caps der Vermögensverwaltung Lupus alpha, laut procontra-online.de. Er glaubt, dass der Zeitpunkt für eine Investition in Small Caps wegen des günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses vielversprechend ist. Die zuletzt schwache Performance der Small Caps (Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden Euro) und Micro Caps (unter 250 Millionen Euro) hat mit den eingetrübten konjunkturellen Wachstumsaussichten zu tun. Das glaubt jedenfalls Laurent Denize, Global CIO von Oddo BHF AM: "Die Gewinne von Small-Cap-Unternehmen reagieren mit einem geschätzten Vierfachen des Nominalwachstums sehr sensibel auf die Konjunkturlage." Demnach haben bei den Nebenwerten auch Zinsanhebungen einen stärker negativen Einfluss als das bei Blue-Chip-Aktien der Fall ist.

Die Volatilität ist bei Small Caps und Micro Caps höher als bei Large Caps. Das wurde zuletzt rund um die Corona-Pandemie deutlich. Rund ein Jahr nach dem Beginn der Krise legten europäische Small Caps um etwa 90% zu. Europäische Micro Caps verzeichneten sogar ein Plus von 115%. Für Small Caps und Micro Caps könnte es auch jetzt einen Lichtblick geben. Dr. Götz Albert merkte Mitte September an, dass der Small-Index auf ein erwartetes KGV von 16 kommt. Der breite World-Index liegt bei 18. "Das spricht dafür, dass wir hier noch eine Erholung sehen werden", glaubt er.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - in der Nähe des Break-Even

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Australien gehört mit einer Marktkapitalisierung von rund 33 Mio. australischen Dollar zu den Micro Caps. Der Anbieter von Produkten, Anlagen und Dienstleistungen zur Abwasser- und Wasseraufbereitung hat laut Aussagen des Firmenchefs Andreas Kroell einen großen Schritt in Richtung Break-Even gemacht: "Wir haben es geschafft, den bereinigten EBITDA-Verlust in den beiden zurückliegenden Quartalen deutlich zu reduzieren. Damit sind wir unserem Ziel, die Schwelle zur Profitabilität zu erreichen, ein großes Stück nähergekommen."

Dem Halbjahresbericht ist zu entnehmen, dass De.mem den operativen Verlust auf 353.000 australische Dollar verringern konnte. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 hatte er noch bei 800.000 australischen Dollar gelegen. Der Trend zeigt in Richtung einer operativen Gewinnschwelle. Im zweiten Quartal lag das Minus nur noch bei 113.000 australischen Dollar. "Wir haben eine Reihe von Aufträgen erhalten, die eine starke Basis für weiteres Wachstum in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres bilden", sieht Kroell in der nahen Zukunft des börsennotierten Unternehmens viel Potenzial.

Evotec (ISIN: DE0005664809) als Vorbild für Small Caps?

Das deutsche Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat die Schwelle der Small Caps mittlerweile durchbrochen und liegt bei einer Marktkapitalisierung von etwa 3,1 Milliarden Euro. Es stellt damit ein Vorbild der Szene dar, welche die Entwicklung genau beobachten dürfte. Der Umsatz des weltweit führenden Entwicklungs- und Forschungsunternehmens für Wirkstoffe legte im Jahr 2022 solide zu. Evotec tätigte Investitionen in die Kapazitäten und den Ausbau des Unternehmens.

Kaufempfehlung für die Aktien von Ecotec gibt es derzeit von Warburg Research und RBC. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag Anfang Oktober laut MarketScreener bei knapp 28 Euro.

Fiverr (ISIN: IL0011582033) - Small-Cap-Tech aus Israel

Fiverr hat einen Online-Marktplatz für Freelancer geschaffen. Das israelische Tech-Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und gehört mit knapp einer Milliarde Euro Marktkapitalisierung zu den Small Caps. Wenn man der Mehrheit der Analysten glaubt, könnte Fiverr an den Finanzmärkten eine Menge Upside-Potenzial besitzen. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Anfang Oktober bei 41,33 US-Dollar. Damit liegt es etwas mehr als 71% über dem Kurs von Fiverr.

Stehen die Zeichen auch Erholung?

Zuletzt hatten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung keine leichte Zeit an der Börse. Finanzexperten wie Dr. Götz Albert sehen nun Anzeichen dafür, dass sich Small Caps und Micro Caps zeitnah erholen könnten.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/ist-die-zeit-schon-reif-fuer-small-caps-225329 https://www.procontra-online.de/investments/artikel/so-lohnen-sich-small-cap-investments https://www.marketscreener.com/quote/stock/FIVERR-INTERNATIONAL-LTD-59637843/company/

