Wochenausblick - Die letzte November-Woche und Start in den Dezember

Nach der Thanksgiving-Woche, welche auch den Black Friday mit sich brachte, wird nun die letzte Phase vor dem Jahreswechsel eingeläutet. Uns erwarten vorrangig konjunkturelle Daten, neben vereinzelten Unternehmensnachrichten.



Montag:



Wir starten mit einem ruhigen Montag. Neben der Hauptversammlung von Borussia Dortmund stehen noch die Veröffentlichung der Jahreszahlen und dem Geschäftsbericht von Siemens Healthineers auf dem Programm. Siemens Healthineers ist ebenfalls ein Tochterunternehmen des Großkonzerns Siemens. Vonseiten der Konjunktur blicken wir gegen Nachmittag auf die USA und deren Bericht für die Neubauverkäufe des Monats Oktober.















Dienstag:



Am Dienstag veranstalten sowohl RWE als auch Rolls Royce einen Capital Markets Day, wobei uns gegen 11 Uhr deutscher Zeit eine Pressekonferenz von RWE erwartet. Auch der Schweizer Konzern Novartis lädt zum Research and Developments Day. Nach US-Börsenschluss legen zudem Hewlett Packard Enterprise die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres vor. Konjunkturell erwarten uns die Berichte zum Verbrauchervertrauen für den Monat November aus den USA und Frankreich, sowie das Gfk-Verbrauchervertrauen aus Deutschland.









Mittwoch:



Zur Wochenmitte stehen neben den Quartalszahlen von Aroundtown vorrangig die Veröffentlichungen der Verbraucherpreise einzelner Bundesländer für den November auf dem Programm. Darunter sind beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Hessen oder Brandenburg. Auch der endgültige Bericht zum Verbrauchervertrauen aus der Eurozone wird am Vormittag erwartet.







Donnerstag:



Am Donnerstag erhalten wir von Seiten der Konjunktur neben den Arbeitslosenzahlen aus Deutschland (November) auch einige Verbraucherpreisdaten für den November, wie beispielsweise aus Portugal, Italien, Polen, Frankreich aber auch der Eurozone insgesamt. Zudem veröffentlicht am Abend Salesforce seine Bilanzen zum abgelaufenen Quartal.







Freitag:



Am Freitag starten wir in den letzten Monat des Jahres. Wie gewohnt stehen daher zum Monatsanfang die Veröffentlichungen diverse Einkaufsmanagerindizes auf dem Plan, welche als wichtiger Indikator für die Konjunktur zählen. Bereits in der Nacht erwartet uns der Index aus Japan, bevor im Laufe des Tages unter anderem Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auch die USA folgen. Am Nachmittag veröffentlicht ebenfalls die USA die Bauinvestitions-Daten für den Monat Oktober.







Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Abschließend möchten wir noch einmal "Danke!" sagen. Am Donnerstag fanden die Zertifikate-Awards statt. Hier konnte die HSBC zum 14. Mal den 1. Platz in der Kategorie Anlegerservice belegen.



Auch in den Kategorien "Trading" und "Sekundärmarkt" dürfen wir uns über einen 1. Platz und in der Kategorie "Knock-Out Produkte" sowie der "Gesamtwertung" über einen 2. Platz freuen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC