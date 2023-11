© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Fondsmanager und Vermögensverwalter Gerd Kommer warnt bei wO-TV vor den Risiken von Investitionen in Börsengänge (IPOs) für Privatanleger. Die Statistik zeige, dass die Renditen von IPO-Aktien in der Regel hinter der allgemeinen Marktrendite zurückbleiben. Die mediale Aufmerksamkeit, die IPOs häufig erhalten, wie beispielsweise die Börsengänge von Porsche und Birkenstock, stünden oft in keinem Verhältnis zu ihrer tatsächlichen finanziellen Performance. Kommer erläutert, dass die anfänglichen Renditen von IPOs oft enttäuschend sind. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Unternehmen ihren Börsengang häufig zu einem Zeitpunkt planen, an dem sie besonders positive Geschäftsergebnisse …