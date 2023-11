DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: "Das neue Öl" - Kupfer: BHP, Southern Hemisphere Mining und Rio Tinto

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/26.11.2023/12:00) - Goldman Sachs und Citibank sind sich aktuell einig: Kupfer ist "das neue Öl". Doch was meinen die beiden Banken damit? Hintergrund ist die Entwicklung der Bedeutung des Metalls. In diesem Jahrhundert erlebte Kupfer zwei komplett unterschiedliche Jahrzehnte. Im ersten Jahrzehnt stieg die Nachfrage deutlich an, was vor allem an China lag. Das bevölkerungsreichste Land der Welt entwickelte sich mit Hilfe des Rohstoffs zur Werkbank der Welt. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts brach die Nachfrage ein. Die Kupferpreise fielen, bis dann der Übergang in die Elektromobilität weltweit in den Mittelpunkt rückte.

Kupfer wird im großen Stil für die Elektrifizierung des Verkehrs und der Wirtschaft benötigt. Die Analysten von Goldman Sachs und Citibank gehen daher davon aus, dass es zum Jahr 2025 zu globalen Kupferengpässen kommen könnte. Demnach könnte sich der Kupferpreis in den nächsten drei Jahren in einen Höhenflug begeben. Max Layton, Research-Chef bei der Citibank, zieht den Vergleich zur Entwicklung des Ölpreises im Vorfeld der Finanzkrise. Von Anfang 2006 bis Ende 2007 war damals der Ölpreis von 50 US-Dollar auf 140 US-Dollar je Barrel gestiegen. Wenn es tatsächlich zu einer ähnlichen Entwicklung kommt, dann wird das auch an der Börse hohe Wellen schlagen.

BHP Group (ISIN:AU000000BHP4) - von Öl zu Kupfer

Die BHP Group hat bereits damit begonnen, auf Kupfer zu wetten. Der australische Bergbau-Konzern kauft seit einigen Jahren Kupfervorkommen von kleineren Unternehmen auf. Das passt gut zu der veränderten Unternehmensphilosophie, welche wiederum ideal zu dem Spruch "Kupfer ist das neue Öl" passt. BHP zieht sich nämlich aus dem Geschäft mit Öl und Gas zurück und konzentriert sich stattdessen zunehmend auf Metalle, die für die Mobilitätswende und die Energiewende gebraucht werden.

An der Börse schien der Wandel der BHP Group zuletzt gut anzukommen. Anfang 2023 erreichte die Aktie ein Rekordhoch bei 32,75 Euro. Ende Oktober liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener bei knapp 30 US-Dollar.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) - Kupfer-Produktion in Chile?

Ein australisches Explorationsunternehmen könnte sich zu einem der Profiteure eines Anstiegs der Kupferpreise aufschwingen. Southern Hemisphere Mining entwickelt im Norden Chiles das Kupfer-Gold-Vorkommen Llahiun. Die Eckdaten: Die JORC-konforme Mineralressource beträgt 169 Millionen Tonnen. Weitere Bohrungen stehen an. Der Gehalt des Kupferäquivalents beträgt 0,4% und mehr als 90% des Vorkommens kann in die höhere Kategorie Measured & Indicated eingeordnet werden. Schon bald will Southern Hemisphere Mining laut Aussage der Führungsebene eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Die Grundlage für die Produktion wäre dann gegeben.

Mit dem Llhaiun-Projekt hat Southern Hemisphere Mining eine aussichtsreiche Position auf dem Kupfermarkt eingenommen. Mitte Oktober vermeldete Southern Hemisphere Mining, dass mit Bohrungen auf dem Kupfer-Gold-Projekt Llahuin in Chile begonnen wurde. Im Rahmen des Bohrprogramms werden mehrere Ziele erprobt. Jüngste Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von bis zu 7,28 % Cu, 18,65 g/t Au, 55 g/t Ag.

Die Aktie des Unternehmens kann bereits jetzt an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Rio Tinto (ISIN:GB0007188757) - Kupfer-Projekte von den USA bis in die Mongolei

Dieses Unternehmen geht einen ähnlichen Weg wie die BHP Group. Rio Tinto versucht sich seit einigen Jahren kleinere Vorkommen zu sichern, treibt aber auch große Kupferprojekte voran. Die multinationale Bergbaugesellschaft betreibt im US-Bundesstaat Utah das Kennecott Kupfer-Projekt. Bei diesem geht es um die unterirdische Erschließung eines gewaltigen Vorkommens. Große Kupferminen betreibt Rio Tinto außerdem auch in der im US-Bundesstaat Arizona und in der Mongolei.

Einige Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Rio Tinto derzeit unterbewertet sein könnte. Das durchschnittliche Kursziel wird von MarketScreener Ende Oktober knapp 16% über dem tatsächlichen Kurs angegeben.

Passende Kupfer-ETFs

WisdomTree Copper (ISIN: GB00B15KXQ89) ICI Enhanced Kupfer (ISIN: DE000PR5RCU8)

Ölmarkt wie ein "Kindergarten" im Vergleich zum Kupfermarkt?

Layton glaubt, dass die Entwicklung des Kupferpreises den Ölmarkt rund um die Finanzkrise wie einen "Kindergarten" aussehen lassen könnte. Unternehmen mit Kupferprojekten im Portfolio, dürfte diese Aussage freuen. Und Anlegerinnen und Anleger, die in diesem Bereich ihre Aktien haben.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Southern Hemisphere Mining? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Southern Hemisphere Mining". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Southern Hemisphere Mining ISIN: AU000000SUH8 https://www.shmining.com.au/ Land: Australien & Chile

Quellen: https://small-microcap.eu/southern-hemisphere-citibank-erwartet-hoehenflug-von-kupferpreis/ https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= 7c74dc8aa02b1a23b940f448b1932314e385aa8&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU000000SUH8&ID_NEWS=1119639141&ID_NOTATION=417353939 https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/BHP-GROUP-LIMITED-6492795/ https://www.riotinto.com/en/operations/projects

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Southern Hemisphere Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Southern Hemisphere Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Southern Hemisphere Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von Southern Hemisphere Mining entnehmen https://www.shmining.com.au/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Southern Hemisphere Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment, eine Marke von Dr. Reuter Investor Relations GmbH Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2023 06:00 ET (11:00 GMT)