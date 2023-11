Straubing (ots) -



Immer in ihrer Geschichte gab es internen Ärger, wenn die Grünen alten ideologischen Ballast über Bord warfen. Als der grüne Außenminister Joschka Fischer den Einsatz deutscher Soldaten im Kosovo-Krieg unterstützte, nannten ihn die Friedensbewegten im eigenen Lager einen Kriegsverbrecher.Heute sind es die Grünen, die besonders vehement Waffenhilfe für die Ukraine fordern. Und sich klar an die Seite Israels gegen den Hamas-Terror stellen. Auf dem Parteitag in Karlsruhe haben die Grünen in der hochemotionalen Asyldiskussion bewiesen, dass sie die vielleicht wichtigste politische Turnübung doch noch nicht verlernt haben: den Sprung über den eigenen Schatten.



