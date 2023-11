Die "Finanzagentur Deutschland GmbH" betreibt das Schuldenmanagement für den deutschen Finanzminister, sie ist also für die Umsetzung der Schuldenaufnahme am Kapitalmarkt und die Rückzahlung der Schulden zuständig. Auf der Webseite der Agentur liest man seit Kurzem: "Ab 2024 werden keine inflationsindexierten Bundeswertpapiere mehr neu emittiert oder aufgestockt. Die aktuell ausstehenden Papiere werden weiterhin am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...