Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets erweitert sein Angebot an Rohstoff-CFDs um eine Reihe beliebter neuer RohstoffeFP Markets (https://www.fpmarkets.com/), ein führender Anbieter von Online- Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) und CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/), hat die Erweiterung seines Angebots an Rohstoff-CFDs angekündigt. Als Reaktion auf die erhöhte Kundennachfrage wird der Schritt es Händlern und Anlegern bei FP Markets ermöglichen, neue Möglichkeiten auf dem Commodities (https://www.fpmarkets.com/commodities/) Markt zu kapitalisieren und die Diversifizierung auf ein breiteres Anlageportfolio zu fördern.Als Ergänzung zum bestehenden Angebot an Rohstoff-CFDs können Kunden, die mit FP Markets handeln, nun auch in mehrere neue und interessante Commodities (https://www.fpmarkets.com/metals/) investieren und handeln. Dazu gehören Spot-Gold (XAU) im Vergleich zu mehreren weit gehandelten Währungen, wie dem britischen Pfund (GBP), dem Singapur-Dollar (SGD) und dem chinesischen Renminbi (CNH), sowie andere beliebte harte Rohstoffe, die gegen den US-Dollar gehandelt werden:- Blei (XPB/USD)- Zink (XZN/USD)- Nickel (XNI/USD)- Aluminium (XAL/USD)- Kupfer (XCU/USD)Die CFDs sind auf den FP-Märkten MetaTrader 4 (MT4) (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (MT5) (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) und cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) Platformen verfügbar. Eine umfassende Liste finden Sie auf der FP Markets-Webseite (https://www.fpmarkets.com/metals/metalspreadstable).FP Markets Head of Market Risk and Dealing (Europe), Christodoulos Psomas, kommentierte: "Wir freuen uns, eine Reihe neuer Metallprodukte einzuführen, unser Portfolio zu erweitern und unseren Kunden mehr Diversifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Dieser Zusatz verstärkt unser Engagement für Innovation und stellt sicher, dass wir umfassende Handelsmöglichkeiten bieten, die nach entfaltenden Bedürfnissen unserer Kunden zugeschnitten sind.Die zusätzlichen Commodities-CFDs bieten Flexibilität und Auswahl. Die Freiheit, aus einer Vielzahl von Märkten auszuwählen, ist unerlässlich, insbesondere für diejenigen, die mit einem diversifizierten Portfolio investieren. Neben Commodities-CFDs bietet FP Markets Zugang zu mehr als 10.000 Handelsinstrumenten, umassend mehr als 70 Währungspaaren (https://www.fpmarkets.com/forex/), weltweite Aktienindizes (https://www.fpmarkets.com/indices/), einzelne Aktien, (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) eine breite Palette von digitalen Währungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) und beliebte Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und ETFs. (https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/)FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine Multi-Regulierte Marke, die Kunden über 10.000 handelbare Instrumente in wichtigen Anlageklassen bietet und aggregierte Preise für mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter bietet. Darüber hinaus bieten FP Markets konstant enge Spreads (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/), schnelle Ausführung, unübertroffenen 24/7 mehrsprachigen CKundenunterstützung (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) und verschiedene Kontotypen, um allen Handelsstrategien und -stilen gerecht zu werden.Hinweise für RedakteureInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein Multi-Regulierter Forex- und CFDs-Broker mit über 18 Jahren Branchenerfahrung.- Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.- Händler können aus den führenden leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, einschließlich der mobilen App von FP Markets, Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/), MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/), and Iress (https://www.fpmarkets.com/platforms/iress/).- Der hervorragende 24/7 mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens wurde von Investment Trends anerkannt und fünf Jahre in Folge mit dem"The Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde in vier aufeinander folgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) bei den Global Forex Awards als "Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 mit dem "Best Forex Broker - Europe" und dem "Best Forex Partners Programme - Asia" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022 für die "Best Trade Execution" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als "Best CFD Broker in Africa" ausgezeichnet.- FP Markets bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" ausgezeichnetWeitere Informationen zum umfassenden Produkt- und Serviceangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285188/FP_MARKETS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/4422344/FP_Markets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-erweitert-sein-angebot-an-rohstoff-cfds-um-blei-nickel-aluminium-zink-und-kupfer-sowie-spot-silber--gold-gegenuber-einer-reihe-von-cross-wahrungen-301997488.htmlPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com,0035725589200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136925/5658182