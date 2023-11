Es geht wieder los...: Wochenrückblick KW47 - 2023 - Nach der Thanksgiving-Ruhe folgt der nächste Datensturm!

Anzeige / Werbung

Aufgrund fehlender relevanter makroökonomischer Daten und des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag verlief die vergangene Handelswoche in ruhigem aber dennoch bullischem Fahrwasser.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

weiter, beflügelt von der Erwartung des Ende der geldpolitischen Straffungszyklen auf beiden Seiten des Atlantiks, halten sich die Börsen stabil. Die Volatilität verschwand gänzlich, was eine Gelassenheit der Marktteilnehmer zum Jahresende untermauert.

Der Wirtschaftskalender der kommenden Woche wird geprägt sein vom US-Verbrauchervertrauensindex, der am Dienstag veröffentlicht wird. Am Mittwoch folgen dann die vorläufigen Daten zum Wirtschaftswachstum der USA. Am Donnerstag wird der "PCE'-Preisindex ohne Nahrungsmittel und Energie veröffentlicht. Die Erwartungen sind hoch, da Experten erneut eine Verlangsamung der Inflation erwarten. Am selben Tag werden auch noch die Arbeitslosenansprüche veröffentlicht, worauf am Freitag dann der US-ISM-Herstellungs-PMI präsentiert wird.

Die Industriemetalle konsolidieren weiterhin, mit Ausnahme von Kupfer, das in London auf mittlerweile wieder 8.300,- US-Dollar je Tonne anstieg. Aluminium hingegen hört nach einem Bericht des International Aluminium Institute zu den Verlierern der Woche, da laut dem Institute die diesjährige Oktober-Produktion um 3,9 % über der des Vorjahres lag. Eine Erhöhung der Zinklagerbestände an der LME lastete zudem vergangene Woche auf den Zink-Preisen.

Gold hingegen versucht massiv, die starke Barriere bei 2.000,- US-Dollar pro Unze nachhaltig zu knacken, während der Silberpreis die Marke von 24,- US-Dollar zunächst spielend übersprungen hat.

Ausblick:

In der kommenden Woche geht nicht nur die Zahlenflut der makroökonomischen Seite in die nächste Runde, sondern mit den Zahlen von beispielsweise Intuit, Meituan, Workday, Crowdstrike, Splunk und Hewlett Packard, gefolgt von Salesforce, Prosus, Synopsys, Snowflake und Dollar Tree am Mittwoch. Donnerstag wird es dann mit den Zahlen von beispielsweise Dell Technology, Marvell Technology, und Kroger nochmal richtig spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

