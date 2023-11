Ripple News: Krypto-Experte sieht XRP-Preis bei 10.000 Dollar

Aktuell kann sich XRP als nativer Token des Ripple-Ökosystems einer positiven Kurskorrektur gegenüber sehen. So konnte der Token innerhalb der letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels 2,16 % zulegen und damit einen ordentlichen Aufstieg zum Sonntag schaffen, nachdem sich der Krypto-Coin in der letzten Woche in einer Konsolidierungsphase befunden hat.

Ein Grund für den aktuellen Aufschwung könnte darin begründet sein, dass eine prominente Figur der XRP-Community eine Erklärung veröffentlicht hat, wie genau der XRP-Preis die Marke von 10.000 US-Dollar überschreiten könnte. Der Hauptgrund dafür ist laut dem Krypto-Experten darin zu finden, dass XRP seinen Mitgliedern und Nutzern weltweit die Möglichkeit bietet, von den Features und Funktionen des Netzwerks zu profitieren.

XRP Preis bei 10.000 Dollar: Die möglichen Gründe

Auf X (ehemals Twitter) hat der Krypto-Analyst Edward Farina aktuell über 85.000 Follower. Auf genau dieser Social Media Plattform erklärte er in einem Post, was für Faktoren dafür sorgen könnten, damit XRP eine realistische Chance hat, die Marke von 10.000 US-Dollar zu erreichen.

Nachdem Ripple in der vergangenen Woche angekündigt hatte, das SWIFT-System ersetzen zu möchten, haben sich viele Mitglieder der Krypto-Community sich sowohl kritisch als auch frohen Mutes geäußert und damit eine rege Debatte geführt, was Krypto tatsächlich zu schaffen vermag. Edward Farina erklärte diesbezüglich, dass Ripple durchaus das Potenzial dazu hätte, das aktuelle SWIFT-System zu ersetzen, was wiederum ein ungeahntes Potenzial freisetzen würde.

So betont der Krypto-Experte in seinem Post, dass Finanzinstitutionen wie eben das SWIFT-System "Hunderte von Billionen weltweit" bewegen würden. Könnte Ripple nur einen Bruchteil dieses Marktes übernehmen, dann würde dies den XRP-Token auf ein "noch nie dagewesenes Niveau" steigen lassen.

Derzeit gilt Ripple Labs in einigen Bereichen der Finanzwelt als ein potenzieller Disruptor auf Grund der hauseigenen RippleNet-Technologie. Schließlich setzt das RippleNet im Gegensatz zum SWIFT-System auf die modernen Web3-Technologien sowie auf eine eigene Blockchain und bietet Finanzinstituten bereits jetzt die Möglichkeit, grenzüberschreitende Transaktionen sofort zu verarbeiten. All das funktioniert mit Hilfe des XRP-Utilitytokens, der als eine Art Brückenwährung zwischen der sendenden und der empfangenen Währung fungiert.

Der Finanzexperte erklärte weiterhin, dass XRP ein herausstechendes Beispiel der Krypto-Welt sei. Auf Grund der Tatsache, dass XRP den über eine Transaktion versendeten Wert mit Endgültigkeit und vor allem in Echtzeit abrechnet, könnte sich die Kryptowährung nicht nur von Bitcoin und Ethereum abheben, sondern sogar das SWIFT-System ausstechen.

XRP als nächster Bitcoin - Ist das möglich?

Bereits im September dieses Jahres hatte sich Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, zu Wort gemeldet und erklärt, dass XRP die Chance hat, der nächste Bitcoin zu werden. Allerdings erklärte er in einem Interview, dass dies nur dann eintreten wird, wenn Ripple mit dem XRP-Token die Lösung für moderne Finanzprobleme wird. Damit erklärte er genau das, was nun von Farina noch einmal näher beleuchtet wurde.

Letztendlich wird also der XRP Kurs dann explodieren, wenn eine wesentlich höhere Liquidität in das XRP-Ökosystem fließt. Das wiederum wird nur dann der Fall sein, wenn immer mehr Finanzinstitute tatsächlich die Funktionen des XRP-Netzwerks einsetzen. Dies müssten vor allem Institutionen sein, die täglich eine Vielzahl an Transaktionen mit verschiedenen Werten verarbeiten. Sollte Ripple also in diese Nische hineindringen, so könnte der XRP-Preis ein Nutznießer dieses Erfolges werden.

In seinem Post auf der Social-Media-Plattform bezog sich Farina auf ein Interview, das von Bloomberg mit dem Ripple-CEO geführt wurde. In diesem Interview zeigte sich Garlinghouse äußerst optimistisch und verriet seine Ansicht über die Zukunft von Ripple. So erklärte er unter anderem, dass sein Unternehmen fast täglich merkliche Fortschritte mache und bereits schon jetzt über 100 Banken das System nutzen - darunter auch einige Finanzinstitute, die SWIFT-fähig sind.

XRP-Potenzial bei Finanzexperten längst bekannt

Dass Ripple Labs mit dem XRP-Token über ein unglaubliches Potenzial verfügt, ist nicht nur in der Krypto-Community längst bekannt. Selbst viele Wall Street Analysten wie zum Beispiel Linda Jones haben sich in der Vergangenheit äußerst positiv über die Kryptowährung geäußert. So erklärte Jones erst im vergangenen August 2023, dass der Krypto-Token potenziell das nächste große Ding auf dem Finanzmarkt werden könnte.

Yes, the numbers are that big ($14.5 T). The money will flow digitally and you own a very valuable asset. You are early, not wrong. Question:

If you knew you owned the next Microsoft or Apple stock, would you be in a rush to sell in its early days? XRP https://t.co/6g2qJw1B3N - Linda P. Jones (@LindaPJones) August 20, 2023

Sie ging in ihrem Post auf X sogar so weit, dass sie den Ripple-Coin mit Aktien von Apple und Microsoft verglich. Gleichzeitig wies sie auf die hohen Renditen hin, die XRP-Inhaber ihrer professionellen Meinung nach in Zukunft erhalten werden.

Im vergangenen Jahr haben Ripple und XRP allerdings sowohl Höhen als auch Tiefen erleben müssen. So konnte der Krypto-Coin im Juli 2023 auf 0,8206 steigen und damit das bisherige Jahreshoch festlegen, doch fiel der Kurs auch immer wieder merklich nach wenigen Wochen.

Trotzdem konnte er seit November 2022 noch einmal ordentlich zulegen und hat derzeit mit einem Plus von 54,57 % den XRP-Anlegern eine ordentliche Rendite verschafft. Gleichzeitig scheint es so, als ob das jahrelange Gerichtsverfahren mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) zu einem Ende kommt, das potenziell positiv für Ripple Labs ausgehen wird.

Dies könnte nicht nur das Vertrauen der Krypto-Anleger festigen, sondern auch gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Investoren außerhalb der Krypto-Branche ein Interesse an den Technologien des Unternehmens haben. Hinzu kommt der seit einigen Wochen anhaltende Hype um die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge durch Finanzriesen wie BlackRock oder Fidelity, die eventuell bereits im kommenden Januar genehmigt werden. Von diesen Spekulationen konnten fast alle Kryptowährungen profitieren. Mit dem Bitcoin ETF Token wurde sogar ein neues Projekt gestartet, dass diesen wichtigen Meilenstein der Krypto-Geschichte feiern möchte.

