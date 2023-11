Mit diesen drei Aktien können Sie schon in der kommenden Woche saftige Dividenden erhalten, denn diese Titel bieten bis zu 7,1 Prozent Ausschüttungsrendite. Allerdings heißt es schnell sein, bevor die Werte Ex-Dividende gehen. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder für Anleger die Möglichkeit sich attraktive Dividendenaktien mit hohen Ausschüttungen zu sichern, kurz bevor diese an Aktionäre zahlen. Zwischen dem 27.11. und 01.12. gibt es dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...