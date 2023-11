Karlsruhe (ots) -



Der Streit spiegelt die grünen Verhältnisse aber nicht wirklich wider. Das wiederum hat gute und schlechte Gründe. Einerseits sind die Grünen durch und durch pragmatisch geworden. Abweichende Meinungen werden öffentlich bestenfalls noch von der besagten Grünen Jugend geäußert. Zudem wollen die Grünen in ihrem Europawahlprogramm den "Wohlstand schützen". Das ist traurig. Immerhin wurde die Partei einst gegründet in der Überzeugung, dass es "Grenzen des Wachstums" gebe. 43 Jahre später soll in erster Linie die Partei selbst wachsen. Dafür werden Ecken und Kanten abgeschliffen.



