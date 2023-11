Die Abu Dhabi Autonomous Racing League veranstaltet ihre erste Veranstaltung im April 2024

A2RL führt eine verbesserte Version des 300 km/h schnellen japanischen Super Formula SF23-Rennwagens ein

Tests der autonomen Technologie starten im Vorfeld des Eröffnungsrennens im April 2024

Die große Herausforderung für ASPIRE, die Abu Dhabi Autonomous Racing League A2RL, hat erstmals ihr autonomes, stark modifiziertes Super Formula SF23-Entwicklungsfahrzeug vorgestellt. Ein erster Blick wurde in den ASPIRE-Büros in Abu Dhabi gewährt, in der Nähe des weltberühmten Yas Marina Circuit, wo derzeit das wichtigste Ereignis der Saison stattfindet der Formel 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix 2023. Im April nächsten Jahres wird am gleichen Ort die erste A2RL-Rennveranstaltung stattfinden.

ASPIRE's team with the newly debuted autonomous Super Formula SF23 racing car in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

Bei der spektakulären Enthüllung des Wagens waren auch weltweit angesehene Journalisten der renommiertesten Automobil- und Rennsportmedien anwesend, was den Stellenwert des Wagens als Vorreiter in der Motorsportbranche nochmals unterstreicht.

Im April 2024 werden zehn Teams aus Nordamerika, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Asien um einen Anteil am Preisgeld in Höhe von 2,25 Millionen kämpfen.

Ziel der Serie ist die Beschleunigung der Entwicklung und Innovation im Bereich des autonomen Fahrens, um die Technologie voranzutreiben und so langfristig auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Die neue Serie profitiert besonders von dem innovativen und blitzschnellen Super Formula SF23-Rennwagen, der von der Motorsport-Schmiede Dalarra entwickelt wurde. Alle Fahrzeuge verfügen über eine Reihe von Sensoren und Steuergeräten sowie über ein grundlegendes Level an autonomer Leistung.

Das heute enthüllte autonome Auto kam frisch von der Strecke, nachdem es eine erfolgreiche Testwoche absolviert hatte. Den Teilnehmern wurde demonstriert, wie das umfangreiche Testprogramm von A2RL zur Weiterentwicklung der SF23-Basisplattform begonnen hatte. Dies umfasst die Validierung einer Reihe von Sensoren, Kontrollmodulen und autonomer Kontrollsoftware. Direkt nach ihrer Fertigstellung wird diese Basisplattform den zehn Teams zur Verfügung gestellt, die am 28. April 2024 am ersten A2RL-Rennen auf dem Yas Marina Circuit teilnehmen.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des Advanced Technology Research Council, der Muttergesellschaft von ASPIRE, sagte: "Dies ist eine großartige Gelegenheit, den Extremsport als Ausgangspunkt für den technischen Fortschritt zu nutzen. A2RL ist ein Investment, das einen Beitrag zum Aufbau eines autonomen Mobilitäts-Ökosystems in Abu Dhabi leisten wird, indem es einen sicheren Einsatz demonstriert und eine allgemeine Einführung durch OEM-Investitionen fördert, was letztendlich die Verkehrssicherheit erhöhen wird."

Stéphane Timpano, CEO von ASPIRE, kommentierte: "Wir sind hocherfreut, den autonomen A2RL-Rennwagen erstmals den weltweiten Medien präsentieren zu können. Dies bot eine aufregende Gelegenheit, unsere neuesten Entwicklungen und Tests mit den Teilnehmern zu diskutieren und dabei auch die Motivation und die Wettbewerber hinter dem Wettbewerb zu beleuchten. A2RL wird die größte autonome Rennsportliga der Welt sein und den Fokus weg von den Fahrern hin zu den Ingenieuren, Wissenschaftlern und Programmierern hinter den brillanten autonomen Rennsystemen lenken."

Das Eröffnungsrennen der A2RL wird im April 2024 auf dem Yas Marina Circuit ausgetragen.

