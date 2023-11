Gute Nachrichten für die DHL Group: Das Bundeswirtschaftsministerium stellte am Freitag einen Reformvorschlag zum Postgesetz vor, demzufolge die Post weniger Zeitdruck bei der Beförderung von Briefen haben soll. Bislang muss die Post mindestens 80 Prozent der Schreiben am folgenden Werktag zustellen. Diese Vorgabe soll wegfallen.Stattdessen soll der DAX-Konzern mindestens 95 Prozent der Briefe am dritten Werktag nach Einwurf bei den Empfängern abgegeben haben. Am vierten Werktag sollen es 99 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...