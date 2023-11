Erst hatte man Mitte November grottenschlechte Quartalszahlen melden müssen, die noch einmal deutlich unter den Markterwartungen lagen. So hatte der Umsatz beispielsweise mit 71,8 Mio. rund 50 % unter dem Marktkonsens gelegen. Aber damit nicht genug: Nach gerade mal zwei Wochen im Amt hat der neue Chef der Accounting-Abteilung, Florus Beuting, schon wieder das Handtuch geworfen. Wir fragen uns, welche Details er in den Büchern entdeckt hat, dass er seinen einzigen Ausweg in der sofortigen Flucht gesehen hat. FISKER bitte auch weiterhin strikt meiden!



Dies ist ein Auszug aus der Bernecker-Daily von Freitag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





