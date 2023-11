DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Schanghai und Hongkong führen Verliererliste an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Während die Börsen in Tokio und Seoul nach anfänglichen leichten Gewinnen im Verlauf ins Minus drehen, geht es an den chinesischen Börsen erneut deutlicher nach unten. So reduziert sich der Schanghai-Composite um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index büßt 0,8 Prozent ein. Die Anleger warteten auf klare Aussagen bezüglich der Unterstützung des angeschlagenen Immobilien-Sektors, heißt es. Zuletzt hatte es hier sowohl stützende als auch belastende Aussagen in Bezug auf mögliche Hilfen für den Sektor gegeben.

Dazu kommt die Insolvenz des Finanzkonzerns Zhongzhi Enterprise, die weiterhin belastet. Die Verbindlichkeiten übersteigen die Vermögenswerte um mindestens 31 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen habe ein "signifikantes Fortführungsrisiko", teilte Zhongzhi am vergangenen Donnerstag mit. Vor diesem Hintergrund verlieren Country Garden weitere 3,1 Prozent, China Resources Land fallen um 3,0 Prozent und für China Vanke und Longfor Properties geht es um 3,4 bzw. 4,5 Prozent nach unten.

Daneben stehen am Donnerstag die Einkaufsmanageindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November auf der Agenda, die weiteren Aufschluss über die chinesische Konjunktur geben werden.

Der Nikkei-225 in Tokio reduziert sich um 0,4 Prozent und gibt damit anfängliche Aufschläge wieder ab. Hier verweisen Teilnehmer auf leichte Gewinnmitnahmen. Belastend wirkt auch der Yen, der gegenüber dem Dollar zulegt. Der Dollar notiert bei 149,04 Yen, nach 149,24 zum Tokioter Handelsschluss am Freitag. Vor diesem Hintergrund verlieren Mitsubishi Heavy Industries um 5,0 Prozent, Zensho Holdings geben um 4,6 Prozent nach und Sumitomo Metal Mining fallen um 3,5 Prozent.

Auch der Kospi kann anfängliche Gewinne nicht behaupten und verliert 0,1 Prozent. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX 200 mit einem Abschlag von 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.994,60 -0,7% -0,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.478,64 -0,4% +28,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.493,04 -0,1% +11,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.019,70 -0,7% -2,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.414,23 -0,8% -11,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.086,16 -0,3% -4,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.451,99 -0,1% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:49 % YTD EUR/USD 1,0946 -0,0% 1,0946 1,0908 +2,3% EUR/JPY 163,11 -0,3% 163,66 162,99 +16,2% EUR/GBP 0,8683 -0,0% 0,8683 0,8706 -1,9% GBP/USD 1,2607 +0,0% 1,2605 1,2530 +4,2% USD/JPY 149,04 -0,3% 149,52 149,43 +13,7% USD/KRW 1.307,67 +0,3% 1.307,67 1.306,16 +3,6% USD/CNY 7,0913 -0,1% 7,0913 7,1534 +2,8% USD/CNH 7,1612 +0,2% 7,1478 7,1585 +3,4% USD/HKD 7,7876 -0,1% 7,7932 7,7939 -0,3% AUD/USD 0,6574 -0,1% 0,6582 0,6560 -3,5% NZD/USD 0,6070 -0,2% 0,6081 0,6057 -4,4% Bitcoin BTC/USD 37.379,52 -0,8% 37.664,26 37.477,21 +125,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,79 75,54 -1,0% -0,75 -2,6% Brent/ICE 79,82 80,58 -0,9% -0,76 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.013,64 2.002,33 +0,6% +11,32 +10,4% Silber (Spot) 24,67 24,33 +1,4% +0,35 +2,9% Platin (Spot) 933,83 934,45 -0,1% -0,63 -12,6% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,4% -0,01 -0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2023 00:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.