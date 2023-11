EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

2G Energy AG steigert EBIT im dritten Quartal um 14,7%



27.11.2023 / 07:30 CET/CEST

2G Energy AG steigert EBIT im dritten Quartal um 14,7% Umsatzerlöse in Q3 erreichen mit 77,6 Mio. Euro erneut ein sehr hohes Niveau (Vj.: 76,8 Mio. Euro)

Serviceumsatz wächst um 14,6 % (39,7 Mio. Euro, Vj.: 34,6 Mio. Euro)

Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 und 2024

Umsatzerwartung für 2025 bei 390 bis 430 Mio. Euro Heek, 27. November 2023 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz, der marginal über dem starken Vorjahr lag. Das Q3 des Vorjahrs war dabei von erheblichen Nachholeffekten am Ende der Pandemiezeit gekennzeichnet, was insbesondere die Inbetriebnahme und Schlussrechnung von Neumaschinen betraf (37,9 Mio. Euro, Vj.: 42,2 M€). Der BHKW-Umsatz erreichte 2022 eine für ein drittes Quartal untypische Spitze, die weder in den Jahren zuvor noch im laufenden Jahr 2023 verzeichnet wurde. Insofern zeigt sich der Vorstand zufrieden mit dem Q3-EBIT in Höhe von 4,0 Mio. Euro (Vj.: 3,5 Mio. Euro) und einem weiter positivem Geschäftsverlauf, während die Konjunktur allgemein an vielen Stellen beeinträchtigt erscheint. Service wächst um 14,6% (39,7 Mio. Euro, Vj.: 34,6 Mio. Euro) Das seit vielen Quartalen anhaltende Wachstum im Servicesegment setzte sich auch im abgelaufenen Quartal fort. Insbesondere im britischen Markt wird eine gewisse Zurückhaltung bei Neumaschinen durch eine deutliche Intensivierung der Serviceaktivitäten kompensiert. Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 und 2024 Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand weiterhin unverändert einen Umsatz in Höhe von 310 bis 350 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 6,5-8,5%. Für das kommende Jahr bestätigt der Vorstand sowohl die bereits kommunizierte Umsatzerwartung von bis zu 390 Mio. Euro wie auch die Erwartung für die EBIT-Marge von 8,5-10%. Die Steigerung der EBIT-Marge hängt wesentlich von einer weiteren Normalisierung der Relationen auf der Einkaufs- und Verkaufsseite ab. Wärmepumpen werden mit voraussichtlich ca. 10 Mio. Euro zum Umsatz beitragen. Umsatzerwartung für 2025 liegt bei 390 bis 430 Mio. Euro Vor dem Hintergrund weiter anhaltender und sich verschärfender, geopolitischer Spannungen geht der Vorstand von dauerhaft hohen Preisen für fossile Brennstoffe aus. Gleichzeitig zeichnet sich in Deutschland ab, dass das Finanzierungkonzept zum Ausbau der Erneuerbaren Energien massiv erschüttert ist und wohl nur im Rahmen einer langen und sehr umfassenden politischen Diskussion auf neue Füße gestellt werden kann. Eine spürbare Verlangsamung in der Energiewende erscheint plausibel. Höhere fossile Brennstoffkosten in Verbindung mit geringer als erwartet zur Verfügung stehenden Kapazitäten bei den Erneuerbaren Energien werden in den kommenden Jahren die Nachfrage nach hoch effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stützen. Der Vorstand erwartet daher für 2025, erneut das jährliche Wachstumsziel von 10% zuzüglich Inflation und damit Umsätze in Höhe von 390 bis 430 Mio. Euro zu realisieren. Ein Ausblick auf die Jahre nach 2025 wird erfolgen, sobald die jüngsten politischen Ereignisse rund um die Rechtmäßigkeit des Klima- und Transformationsfonds sowie die geopolitischen Entwicklungen dies erlauben. "Wir sehen derzeitig typische Herbststürme, die vorübergehend zu einem hohen Angebot von Windstrom führen.", kommentiert CFO Friedrich Pehle die aktuelle Situation. "Aber die politischen Stürme unterstreichen noch deutlicher die Notwendigkeit, eine verlässliche, bezahlbare und flexible Energieversorgung aufzubauen."





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 200 kW bis 1.000 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr, Großwärmepumpen erreichen je nach Rahmenbedingungen Wirkungsgrade von 300 bis 500 Prozent. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsätze von 312,6 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2023/2024

27.-29. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

22. Februar Bekanntgabe vorläufiger Konzernumsatz 2023

11. April Vorl. Zahlen zum 31.12.2023

18. April Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2023

13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

23. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

04. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



27.11.2023 CET/CEST

