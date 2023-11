EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy AG gibt Mittelfristziele für 2028 bekannt - Wachstum auf EUR 400 bis 500 Mio. Konzernumsatz geplant



27.11.2023 / 07:30 CET/CEST

SFC Energy AG gibt Mittelfristziele für 2028 bekannt - Wachstum auf EUR 400 bis 500 Mio. Konzernumsatz geplant Organisches Wachstum von rund 30 % p. a. soll EUR 400 Mio. Marke ermöglichen

Bereinigte EBITDA-Marge von über 15 % bereits vor 2028 angestrebt

Starke regionale Expansion nach Asien und USA beschleunigt organisches Wachstum

Ausbau der Technologieführerschaft: Proprietäre Membrantechnologie und HIGH Power Produktplattform bis 200 kW

M&A-Ziele: Komplementäre Technologien für Wasserstoff und Brennstoffzellen sowie mögliche Akquisition von Systemintegratoren in Wachstumsmärkten Brunnthal/München, Deutschland, 27. November 2023 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, gibt heute im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt ihre Mittelfristziele bis zum Jahr 2028 bekannt. Diese ersetzen zugleich die bisherige Mittelfristplanung bis zum Jahr 2025. Im Zuge des Wachstumsplans bis 2028 ist ein Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 400 bis 500 Mio. geplant. Darüber hinaus bekräftigt der Vorstand das Ziel, eine nachhaltige bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 15 % bereits vor 2028 zu erzielen. Die annähernde Vervierfachung des Umsatzes bis zum Jahr 2028 gegenüber der Prognose für das laufende Geschäftsjahr basiert auf der drei Säulen-Wachstumsstrategie von SFC: (1) weitere Marktdurchdringung und regionale Expansion, (2) technologische Expansion & IP-Entwicklung sowie (3) anorganisches / akquisitorisches Wachstum. SFC ist in den vergangenen drei Jahren organisch mit einem CAGR von rund 30 % bei gleichzeitiger Margenexpansion schneller gewachsen als ursprünglich erwartet. Demgegenüber wurde die anorganische Expansionsstrategie von 2021, die bis zum Jahr 2025 einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von bis zu EUR 250 Mio. liefern sollte, bewusst an die sich verändernden Marktbedingungen angepasst. Zum einen zeichnet sich weltweit eine der gesamten Energiewende angepasste Adaption von Wasserstoff-Technologien ab und dieser Prozess dauert länger als bisher angenommen. Zum anderen hat sich der geplante Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Südostasien im Zuge der laufenden Kooperation mit Toyota Tsusho aufgrund der COVID-Pandemie temporär verzögert. Deutlich schneller als erwartet und erfolgreich verläuft dagegen die regionale Expansion in Indien und den USA. Gerade das außereuropäische Wachstum entwickelt sich derzeit hoch dynamisch und soll weiter beschleunigt werden. Neben der geplanten Eröffnung einer eigenen Präsenz zur weiteren Erschließung des stark wachsenden US-Marktes stellt Indien ein Paradebeispiel für die Expansion in Asien dar. Der dortige Kapazitätsausbau steht im Einklang mit der "Make in India"-Initiative und wird einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Ausrichtung der indischen Wirtschaft leisten. Ein weiterer Schwerpunkt der strategischen Mittelfristplanung liegt auf dem fortgesetzten Ausbau der Technologieführerschaft. Hierzu zählen die weitere Durchdringung bestehender und die Erschließung neuer Marktsegmente durch leistungsstärkere Brennstoffzellen. Für Ende 2024 ist dabei die Markteinführung einer modularen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung mit bis zu 200 kW Leistung geplant. Zentral ist zudem die Integration und Weiterentwicklung proprietärer Membran-Technologie. Neben der Sicherung einer stabilen Lieferkette und dem erhöhten Wertschöpfungsanteil zielt SFC hier langfristig auf weiter verbesserte Langlebigkeit und Kosteneinsparungen als Wettbewerbsvorteil ab. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Vier wesentliche Merkmale kennzeichnen unsere Brennstoffzellen: autark, zuverlässig, geräuscharm und ohne umweltschädliche Emissionen. Sie sind damit bestens geeignet, um die weltweite Abkehr von fossilen Energieträgern zu unterstützen. Dieser Megatrend gewinnt in den kommenden Jahren weiter an Fahrt, angetrieben von den ambitionierten Klimazielen vieler Länder. Davon werden auch wir als SFC Energy AG stark profitieren. Auch gezielte Akquisitionen sollen zur Beschleunigung unseres Wachstums beitragen. Der Fokus liegt dabei auf komplementären Technologien zur Vertiefung der Wertschöpfungskette, wie bei der erfolgten Übernahme der proprietären Membran-Technologie für unsere Brennstoffzellen. Die Akquisition von Systemintegratoren in Wachstumsmärkten, insbesondere in den USA und Asien, steht ebenfalls im Fokus, um den Marktzugang zu beschleunigen. Wir agieren dabei ohne Zeitdruck und prüfen potenzielle Akquisitionsziele sehr umsichtig. Die zunehmende Konsolidierung der Branche, in der sich SFC mit profitablem Wachstum deutlich von seiner Peergroup abhebt, eröffnet zudem zahlreiche Chancen." Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).

SFC Energy IR und Presse Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

* * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



27.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

