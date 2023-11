EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Verkauf

Mountain Alliance AG schließt Verkauf der börsennotierten Beteiligungen ab - weitere Exits in fortgeschrittenen Verhandlungen



27.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Mountain Alliance AG schließt Verkauf der börsennotierten Beteiligungen ab - weitere Exits in fortgeschrittenen Verhandlungen München, 27. November 2023 - Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) hat die im Rahmen der strategischen Fokussierung avisierten Verkäufe der börsennotierten Beteiligungen abgeschlossen. Nachdem die Mountain Alliance AG bereits im ersten Halbjahr 2023 die verbliebene Beteiligung an der Exasol AG komplett veräußert hatte, folgte nun der komplette Exit bei der Bio-Gate AG. Manfred Danner, Vorstand der Mountain Alliance AG, kommentiert: "Durch den Verkauf von Exasol und nun Bio-Gate, deren Kursschwächen regelmäßig die erfolgreiche Entwicklung unseres Kernportfolios überschattet hatten, ist künftig ein klarerer Blick auf die positive Wertentwicklung unserer nicht notierten Beteiligungen möglich." Darüber hinaus befindet sich die Mountain Alliance in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Veräußerung weiterer Beteiligungen. Insgesamt hat die Mountain Alliance das realistische Ziel, um den Jahreswechsel zwei weitere Exits abschließen zu können. Dazu zählt unter anderem die Veräußerung des noch rund 1-prozentigen Anteils an AlphaPet, bei der die Mountain Alliance AG in der Vergangenheit bereits gewinnbringende Teilexits realisieren konnte. Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die Mountain Alliance AG Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Das Unternehmen ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. Kontakt:

Mountain Alliance AG

Manfred Danner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

phone: +49 89 2314141 00

fax: +49 89 2314141 11

e-mail: danner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



