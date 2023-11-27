The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2023
ISIN Name
XS0998135718 RL FINANCE BONDS 13/43
XS0047311153 BRIT. COL.PROV.93/23
US002824BE94 ABBOTT LABS 16/23
CH0446595628 TEMENOS 18-23
CH0446595636 DNB BANK 18-23 MTN
DE000DW6C4T6 DZ BANK IS.A2081
DE000BLB2UG2 BAY.LDSBK.IS 14/23
DE000DG4UGB3 DZ BANK IS.A914
DE000DFK0R64 DZ BANK IS.A1758
XS1914485534 STRYKER 18/23
DE000DW6C4F5 DZ BANK IS.A2069
LU0209157733 JHH-JHH PAN EUR.EQU. A1D INVESTMENT
US9128285P13 US TREASURY 2023
LU0355584979 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APAEO INVESTMENT
XS0860561942 NESTLE FIN.INTL 12/23 MTN
ES0000012B70 SPANIEN 18-23 FLR
LU0355585430 JPM-AFRICA EQ.JPMAE DPADL INVESTMENT
LU0554776046 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APDEO INVESTMENT
LU0355584466 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APADL INVESTMENT
US912828U576 US TREASURY 2023
LU0117896257 JPM-E.M.E.E JPMEMEE DADL INVESTMENT
US91282CDM01 USA 21/23
XS0010826633 STAND. CHART.85/UND.FLR 2
DE000NLB8B52 NORDLB IS.S.1750
DE000DDA0LP5 DZ BANK IS.A974
DE000HLB5FS5 LB.HESS.THR.CARRARA08Z/17
LU0083573666 JPM-E.M.E.E JPMEMEE ADDL INVESTMENT
CH0341440334 UBS GROUP 16/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2023
ISIN Name
XS0998135718 RL FINANCE BONDS 13/43
XS0047311153 BRIT. COL.PROV.93/23
US002824BE94 ABBOTT LABS 16/23
CH0446595628 TEMENOS 18-23
CH0446595636 DNB BANK 18-23 MTN
DE000DW6C4T6 DZ BANK IS.A2081
DE000BLB2UG2 BAY.LDSBK.IS 14/23
DE000DG4UGB3 DZ BANK IS.A914
DE000DFK0R64 DZ BANK IS.A1758
XS1914485534 STRYKER 18/23
DE000DW6C4F5 DZ BANK IS.A2069
LU0209157733 JHH-JHH PAN EUR.EQU. A1D INVESTMENT
US9128285P13 US TREASURY 2023
LU0355584979 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APAEO INVESTMENT
XS0860561942 NESTLE FIN.INTL 12/23 MTN
ES0000012B70 SPANIEN 18-23 FLR
LU0355585430 JPM-AFRICA EQ.JPMAE DPADL INVESTMENT
LU0554776046 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APDEO INVESTMENT
LU0355584466 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APADL INVESTMENT
US912828U576 US TREASURY 2023
LU0117896257 JPM-E.M.E.E JPMEMEE DADL INVESTMENT
US91282CDM01 USA 21/23
XS0010826633 STAND. CHART.85/UND.FLR 2
DE000NLB8B52 NORDLB IS.S.1750
DE000DDA0LP5 DZ BANK IS.A974
DE000HLB5FS5 LB.HESS.THR.CARRARA08Z/17
LU0083573666 JPM-E.M.E.E JPMEMEE ADDL INVESTMENT
CH0341440334 UBS GROUP 16/24