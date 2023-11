The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2023ISIN NameXS0998135718 RL FINANCE BONDS 13/43XS0047311153 BRIT. COL.PROV.93/23US002824BE94 ABBOTT LABS 16/23CH0446595628 TEMENOS 18-23CH0446595636 DNB BANK 18-23 MTNDE000DW6C4T6 DZ BANK IS.A2081DE000BLB2UG2 BAY.LDSBK.IS 14/23DE000DG4UGB3 DZ BANK IS.A914DE000DFK0R64 DZ BANK IS.A1758XS1914485534 STRYKER 18/23DE000DW6C4F5 DZ BANK IS.A2069LU0209157733 JHH-JHH PAN EUR.EQU. A1D INVESTMENTUS9128285P13 US TREASURY 2023LU0355584979 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APAEO INVESTMENTXS0860561942 NESTLE FIN.INTL 12/23 MTNES0000012B70 SPANIEN 18-23 FLRLU0355585430 JPM-AFRICA EQ.JPMAE DPADL INVESTMENTLU0554776046 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APDEO INVESTMENTLU0355584466 JPM-AFRICA EQ.JPMAE APADL INVESTMENTUS912828U576 US TREASURY 2023LU0117896257 JPM-E.M.E.E JPMEMEE DADL INVESTMENTUS91282CDM01 USA 21/23XS0010826633 STAND. CHART.85/UND.FLR 2DE000NLB8B52 NORDLB IS.S.1750DE000DDA0LP5 DZ BANK IS.A974DE000HLB5FS5 LB.HESS.THR.CARRARA08Z/17LU0083573666 JPM-E.M.E.E JPMEMEE ADDL INVESTMENTCH0341440334 UBS GROUP 16/24