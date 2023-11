The following instruments on XETRA do have their first trading 27.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.11.2023Aktien1 CA72703G2027 Planet Based Foods Global Inc.Anleihen1 XS2711320775 Eroski Sociedad Cooperativa2 XS2726461986 BNI [Finance] B.V.3 IT0005571952 BPER Banca S.p.A.4 XS2541917105 Close Brothers Group PLC5 DE000A352AX7 FCR Immobilien AG6 XS2725836097 Kommuninvest i Sverige AB7 XS2708722637 Sunac China Holdings Ltd.8 XS2708721233 Sunac China Holdings Ltd.9 XS2708721589 Sunac China Holdings Ltd.10 XS2708721829 Sunac China Holdings Ltd.11 XS2708722983 Sunac China Holdings Ltd.12 XS2708722397 Sunac China Holdings Ltd.13 DE000A3MQT30 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -14 XS2725836410 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson