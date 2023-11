Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5023/ Margarete Schramböck ist Board Member bei der neuen Aramco Digital, Strategic Advisor & Investor, war in der Österreichischen Bundesregierung Ministerin für Wirtschaft und digitale Agenden und davor 22 Jahre Führungskraft in der IT-Branche. Wir gehen auf eine dreigeteilte gut gelaunte Zeitreise mit zunächst den Stationen als Chefin von Alcatel-Lucent, Nextira One, Dimension Data, A1 Telekom Austria, dann weiter in die Politik mit viel Digitalem und letztendlich in die aktuelle Phase der Selbstständigkeit als Advisor und Investor, sprechen da u.a. über Hueck Folien, Aramco Digital, die Future Tech in Oman (findet am Publishing Tag dieser Aufnahme statt), die MSCH Management GmbH und vieles mehr ....

