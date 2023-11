Allerdings größenabhängig! Wie das Statistische Bundesamt heute morgen mitteilte, wird Künstliche Intelligenz aktuell inzwischen von 12 % der hiesigen Firmen eingesetzt. Davon finden sich die meisten (35 %) unter den Großunternehmen (ab 250 Mitarbeiter), während 16 % der mittelgroßen Firmen (mit 50 bis 249 Beschäftigten) und 10 % der kleinen Unternehmen (mit 10 bis 49 Arbeitnehmern) KI verwenden. Am häufigsten wird die neue Technik in Buchführung, Controlling und Finanzverwaltung benutzt, zudem vorrangig zur Spracherkennung, Automatisierung von Arbeitsabläufen sowie zur Entscheidungsfindung. Jene kleinen und mittleren Firmen, die keine KI einsetzen, tun dies, weil ihnen das Wissen darüber fehlt oder die Programme mit dem vorhandenen Bestand an Geräten, Software und Systemen nicht kompatibel sind.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



