EQS-News: EQUI.TS GmbH: Original-Research von EQUI.TS GmbH (27.11.2023) Viscom AG Empfehlung: Kaufen

Erfreuliches Q4/23 dürfte die 23er Guidance erfüllen - Ordereingang deutet auf ungebrochenes Wachstum in FY 24 hin - Umwandlung zur SE genehmigt

Die Zuversicht des Vorstands ist durch den Geschäftsgang in den ersten neun Monaten des FY 23 bestätigt worden, fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M den Geschäftsverlauf im FY23 bis 9/23 zusammen. Mehr noch, das Q3/23 war sehr dynamisch (Umsatz: +39,1 % YoY) und auch das Schlussquartal dürfte - wie im Vorjahr - ein "starkes viertes Quartal" werden. Trotz der bekannten Störeinflüsse stehen die Chancen u.E. gut die gesteckten Jahresziele - inklusive eines deutlich profitableren Geschäftsgangs zum Jahresschluss - zu erreichen. Die 23er Guidance wurde also bestätigt, genauso wie die Analysten-Schätzung für FY 23 und unsere Kaufempfehlung. Die Investitionsbereitschaft unter den Kunden ist intakt, zumal das offensichtlich ausgesprochen attraktive Produktportfolio in Richtung Device Inspection erweitert werde, was die Krisenresilienz zusätzlich stärkt, wie der rekordhohe Ordereingang von € 90,2 Mio. (+11,4 % YoY) deutlich macht. Wir erwarten folglich auch im FY 24 Wachstum. Konjunkturrisiken, die Inflation in Europa oder die Handels- und Geopolitik, können - nach unserem Eindruck - offensichtlich besser ausgeglichen werden. In wichtigen Kundengruppen halten die Investitionswellen an, bzw. im Fall der Batteriefertigung sind diese in einem frühen Stadium. Die hohe Lieferfähigkeit geht einher mit höherem Kapital- und höherem Fremdkapitaleinsatz. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 24.11.2023 hatte dem Formwechsel von der AG zur SE mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Die wichtigsten Aspekte aus Aktionärssicht sind: Durch die SE-Umwandlung bleibt die Rechtsstellung der Aktionäre der Viscom AG grundsätzlich unberührt. Die Anteilseigner werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der Viscom SE halten, wie unmittelbar vor dem Formwechsel. Auch die Börsennotierung der Viscom-Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt vom Formwechsel unberührt. Die Ämterkontinuität ist gewährleistet. Der Sitz und die Hauptverwaltung des Unternehmens schließlich werden in Hannover bleiben. Vor der Anmeldung des Formwechsels in die SE ist allerdings noch das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren abzuschließen.



