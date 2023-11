Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite für 10YUS-Staatsanleihen ist in diesem Monat um mehr als 50 Basispunkte gefallen, so die Analysten der Nord LB.Am Freitag sei es 6BP nach oben gegangen (4,47%).Robert Holzmann (Notenbankchef Österreich) plädiere für die vorzeitige Beendigung der Corona-EZB-Anleihekäufe (PEPP-Programm). Derzeit würden auslaufende Anleihen im PEPP noch vollumfänglich reinvestiert. Holzmann schlage vor, die Nachkäufe bereits ab 03/2024 schrittweise zu reduzieren. Bislang seien Reinvestitionen im PEPP bis Ende 2024 geplant. In der nächsten EZB-Sitzung solle dieses Thema auf die Agenda kommen. Die durchschnittliche Anleihen-Restdauer im PEPP liege bei 7,5 Jahren. ...

