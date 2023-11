Nach dem Sprung über die 16.000-Punkte-Marke ist am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt erst einmal eine Konsolidierung zu erwarten. Nachrichten sind Mangelware, so dass die Anleger wieder einmal nach Amerika blicken dürften, um sich entscheiden zu können. BASF, Bayer, Beiersdorf, Deutsche Bank, DHL Group und Munich Re stehen noch am ehesten im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...