Die Inflationsrate geht zurück, die Menschen haben wieder mehr Geld zur Verfügung. Und was tun sie damit? Sie shoppen. Am Black Friday gaben die Amerikaner laut Adobe 9,8 Milliarden Dollar aus - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 7,5 Prozent. Für Cyber Monday sind die Analysten noch optimistischer.

Den vollständigen Artikel lesen ...