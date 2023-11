Berlin (ots) -Der gefeierte britische Singer-Songwriter Mike Rosenberg, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Passenger, zelebriert mit der Veröffentlichung von 'All The Little Lights (Anniversary Edition)' das 10-jährige Bestehen seines bahnbrechenden Albums.Mit der Veröffentlichung des Albums erschien auch ein brandneues Video (https://www.youtube.com/watch?v=HTcL9WkB_wg) zur Neuaufnahme von Passengers Erfolgssingle 'Let Her Go', und zwar zusammen mit keinem geringeren als Passengers langjährigem Freund und Tour-Kumpel Ed Sheeran. Die ursprüngliche Version des Welthits wurde in 19 Ländern zur Nummer 1, darunter auch in Deutschland, hat heute mehr als 6 Milliarden Streams, ist der am zweithäufigsten bei Shazam gesuchte Song aller Zeiten und das 16. meistgesehene Video auf YouTube aller Zeiten.Hier in 'All The Little Lights (Anniversary Edition)' reinhören: https://ffm.to/passenger-allthelittlelightsDie Geschichte von 'Let Her Go'ist eine faszinierende: Nach mehreren Albumveröffentlichungen und Jahren als Straßenmusiker ist Passenger mit diesem Song ein weltweites Phänomen gelungen. Bereits vor Release des Songs, vor über zehn Jahren, hat Passenger seinen Freund Ed Sheeran als Support-Act begleitet - und Ed umgekehrt auch ihn. Zuletzt war Ed kürzlich als Special Guest bei Passengers Konzert in der Londoner Union Chapel dabei.Nicht nur das Original knackte in den letzten Jahren Rekorde, sondern auch die Jubiläumsversion knüpft an alte Erfolge an: Gerade erreichte der Instagram-Post von Ed Sheeran (https://www.instagram.com/reel/CzdvMRiCve3/) zu 'Let Her Go (Anniversary Edition)' über 40 Millionen Aufrufe - und ist damit der erfolgreichste Post von Ed Sheeran aller Zeiten!Mehr Infos zu Passenger: https://linktr.ee/passengermusicPressekontakt:Paula Emilia HuppertzGuerilla Music PromotionMail: paula@guerilla-music.deTel: 0049 (0)30 616 22 46https://guerilla.promo/currentPressematerial zu Passenger: https://guerilla.promo/passenger-ATLL-AE-presskit-DEOriginal-Content von: Guerilla Music GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143689/5658293