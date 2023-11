HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 75 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch dank der starken Umsatzentwicklung sei der Auftragsbestand des Solartechnik-Unternehmens um 21 Prozent zum Vorquartal gefallen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Rückgang des Auftragseingangs von 80 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Er geht nun davon aus, dass das Wachstum im kommenden Jahr niedriger als bislang erwartet ausfallen wird. Der Gegenwind für die Branche bleibe./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

