Die Zahl der großen Pleiten in Deutschland steuert auf den Rekord im Corona-Jahr 2020 zu und der Deutsche Aktienindex notiert mit rund 16.000 Punkten gerade einmal gut drei Prozent unter seinem Allzeithoch. In dieses Bild passt ein VDAX New, der die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Leitindex misst, auf Jahrestief und damit dem Niveau vor ...

