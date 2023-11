Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor allem am Rentenmarkt ist die Luft für weitere Kursgewinne in der letzten Woche zu dünn geworden und entsprechend gaben die Kurse ab Wochenmitte nach, so die Analysten der Helaba.Ausbleibende verbale Unterstützung für die vorhandenen Zinssenkungserwartungen seitens der Notenbanker und die teilweise positiv überraschenden Konjunkturdaten in Europa hätten dazu beigetragen. Währenddessen habe der Aktienmarkt hierzulande weiter zulegen und die 16.000er Marke einem Test unterziehen können. Der Euro habe zwar an Schwung verloren, sich aber auf erhöhten Leveln etablieren können. In der neuen Woche stünden mit den Inflationszahlen in Deutschland und der Eurozone sowie dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA wichtige Veröffentlichungen an, die vor allem bei einem sich fortsetzenden Disinflationstrend das Potenzial hätten, die Erwartung von Zinssenkungen wieder zu forcieren. ...

