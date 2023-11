Mit einem Kursverlust von fast -3% am Montagmorgen startet die BASF-Aktie (BASF11) ganz schwach in die neue Handelswoche und setzt sich an die Spitze der Verlierer im DAX. Der Ende Oktober begonnene leichte Aufwärtstrend scheint damit schon wieder Geschichte zu sein. Was drückt auf die Stimmung bei BASF? BASF vorgestellt BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt. Er ist in den sechs Segmenten Chemicals, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...